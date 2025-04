Sondaggi politici continua la crisi del Pd | i dem in calo mentre Conte scavalca Schlein nella fiducia tra i leader

crisi del Pd nei Sondaggi continua. Il partito di Elly Schlein arranca anche nell'ultima settimana ed è quello che perde più consensi. Così anche la sua segretaria, nell'indice di gradimento personale, viene scavalcata ora dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ora primo per fiducia personale nell'opposizione.L'ultimo Sondaggio di Tecnè per l'agenzia Dire mostra come il Pd abbia perso 0,3 punti percentuali in sette giorni, attestandosi al di sotto del 22% e sul peggior risultato registrato nel 2025. Ora i dem sono a oltre otto punti di distanza da Fratelli d'Italia.Sondaggi elettorali, il Pd in crisiFratelli d'Italia si conferma primo partito con il 30% dei consensi, aumentando il suo vantaggio sul Pd, ora in calo al 21,7%. Stabile al terzo posto il Movimento 5 Stelle, al 12%.

