Uccise l’ex moglie a coltellate | tunisino condannato all’ergastolo

Imolaoggi.it - Uccise l’ex moglie a coltellate: tunisino condannato all’ergastolo Leggi su Imolaoggi.it L'uomo era stato sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però - ha spiegato il pm - non si attivò perché scarico

Uccise moglie con 29 coltellate a Taurisano: aggredito violentemente dagli altri detenuti in carcere - È stato aggredito nel carcere di Taranto, Albano Galati, 57enne originario di Taurisano, accusato dell'omicidio della moglie Aneta Danelczy. Era stato trasferito solo da pochi giorni dopo un periodo di detenzione nella casa circondariale di Foggia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uccise a coltellate la moglie, assolto perché incapace di intendere e volere: passerà almeno 8 anni in una Rems - Assolto per totale incapacità di intendere e volere, dovrà passare almeno 8 anni in una Rems Aimiose Osarumwense, 45enne nigeriano con problemi psichici accusato dell’omicidio della compagna Joy Omoragbon, connazionale di 49 anni, uccisa a coltellate lo scorso 28 marzo a Cologno al Serio. Questa la decisione del tribunale di Bergamo mercoledì mattina, 26 febbraio. Il pm aveva chiesto l’assoluzione di Osarumwense per infermità mentale, ma 25 anni da passare in una Rems. 🔗bergamonews.it

Uccise la moglie con 43 coltellate: "Panariello era in "overkilling" - L'aggressione mortale di Franco Panariello alla moglie può essere ricondotta all'ambito dell'overkilling, ossia una concentrazione di colpi letali compiuti con feroce reiterazione dei fendenti che si abbattevano sulla vittima in misura superiore a quelli che bastavano per ammazzarla. È quanto... 🔗napolitoday.it

