Le penultime lettere di Mario Rui n 4 Caro Elmas perché avete giocato con la maglia della Gazzetta?

penultime lettere di Mario Rui n. 4Caro Eljif,come stai? Ti ho visto bene, stai giocando bene – certo ieri sera un poco meno, ma ci sta, il Napoli era attento e determinato – mi pare che a Torino tu abbia trovato una buona dimensione. Nei giorni prima della partita ho pensato a come sarebbe stato vederti da vicino in granata. L'azzurro ti stava benissimo, come a tutti noi, è come il blu, lo metti su tutto. Dalle immagini, guardando ammirato i bei gol che hai fatto, amico mio, mi è parso che anche il granata ti donasse e forse un poco ti dona anche Torino che è una bella città. Volevo vederti in granata da vicino e magari sfotterti un poco, e invece vi siete presentati con quella maglia strana, mezza rosa, sembravate la squadra della Gazzetta. Ma mi fermo qui, non posso permettermi di sfottere nessuno per il colore delle maglie, tu lo sai bene.

Le penultime lettere di Mario Rui – Al Napoli nei secondi tempi applicano i dazi a centrocampo - Le penultime lettere di Mario Rui, n. 1 * Caro Salvatore, Come stai? Sei mai stato al Dall'Ara di lunedì sera? Certe volte può fare davvero freddo anche se è aprile. Io mi ero coperto bene, un po' per ripararmi e un poco per non dare nell'occhio. Capirai bene che da quando ho deciso di continuare a seguire il Napoli e, in generale, il campionato italiano, preferisco che non mi si riconosca, non vorrei sembrare uno che si interessi di questioni che non lo riguardano più.

Le penultime lettere di Mario Rui n. 2 / Ah Conte, fossi stato un po' più giovane lo avrei convinto con la fantasia - Le penultime lettere di Mario Rui n. 2 * Carissima signora Lucia, Sono io, sono Mario vostro. Siete mai stata a Empoli? Una cittadina tranquilla, si vive bene ed è in una zona bellissima. Ci ho vissuto per un po', vi ricorderete pure voi, visto che – ho buona memoria – uscivate pazza per Sarri. Uscire pazzi, me lo avete insegnato voi, dicevate che rendeva bene quello che faceva il tifo per il Napoli alla gente, da allora lo uso sempre.

Le penultime lettere di Mario Rui n. 3 / Entro in un tabaccaio a Monza, mi riconosce, è napoletano - Le penultime lettere di Mario Rui n. 3 * Caro Luigi, l'ho vista da un tabaccaio, un negozio in centro a Monza, un poco più grande del tuo; infatti, dall'altro lato è pure bar con tavolini e un maxischermo piazzato su una parete. Non ci crederai, ma il mio aereo è atterrato tardi a Malpensa e sono arrivato a Monza che la partita era cominciata da dieci minuti. Ho preso un taxi e mi sono fatto portare in centro, sono entrato in questo bar e ho domandato se si potesse guardare la partita.

