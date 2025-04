Sette online | come la manipolazione mentale corre sui social

come le Sette online usano i social media per manipolare i giovani. Tecniche, rischi e segnali da riconoscere, spiegati in modo chiaro e accessibile.Le nuove forme di manipolazione viaggiano in reteQuando sentiamo parlare di Sette, spesso ci vengono in mente comunità isolate in posti sperduti, lontani dalla nostra realtà. Ma oggi tutto è cambiato. I social network che usiamo ogni giorno possono diventare il terreno perfetto per nuove forme di manipolazione mentale, tanto subdole quanto pericolose.Le Sette moderne non si presentano più come movimenti religiosi chiusi. Molto più spesso si mascherano da corsi di crescita personale, gruppi motivazionali o progetti alternativi che promettono felicità, successo, verità assolute. Tutto appare innocuo all’inizio: un video virale su TikTok, un messaggio diretto su Instagram, un invito a un gruppo esclusivo su Telegram. Leggi su Puntomagazine.it Scoprileusano imedia per manipolare i giovani. Tecniche, rischi e segnali da riconoscere, spiegati in modo chiaro e accessibile.Le nuove forme diviaggiano in reteQuando sentiamo parlare di, spesso ci vengono in mente comunità isolate in posti sperduti, lontani dalla nostra realtà. Ma oggi tutto è cambiato. Inetwork che usiamo ogni giorno possono diventare il terreno perfetto per nuove forme di, tanto subdole quanto pericolose.Lemoderne non si presentano piùmovimenti religiosi chiusi. Molto più spesso si mascherano da corsi di crescita personale, gruppi motivazionali o progetti alternativi che promettono felicità, successo, verità assolute. Tutto appare innocuo all’inizio: un video virale su TikTok, un messaggio diretto su Instagram, un invito a un gruppo esclusivo su Telegram.

