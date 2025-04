Non sono più single Il dolce annuncio di Stefania Orlando | Sono felice con lui

Stefania Orlando. Oggi, lunedì 28 aprile, la conduttrice ed ex gieffina ha sorpreso il pubblico di La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. È stata proprio lei a rivelare: “Se Sono single? No, no. Al momento non mi definisco single”. E pensare che fino a poco tempo fa aveva una relazione con Marco Zechini, col quale aveva ritrovato serenità.Tuttavia poi il rapporto era terminato, ma proprio da pochissimo tempo la situazione è cambiata nuovamente. La dichiarazione ha colto di sorpresa anche la padrona di casa, evidentemente all’oscuro di questa novità, tanto da esclamare: “Questa è una notizia.”. Poco dopo, Stefania ha chiarito che si tratta di una relazione nata da poco e, per il momento, preferisce definirla una semplice frequentazione. Leggi su Caffeinamagazine.it Buone notizie per. Oggi, lunedì 28 aprile, la conduttrice ed ex gieffina ha sorpreso il pubblico di La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. È stata proprio lei a rivelare: “Se? No, no. Al momento non mi definisco”. E pensare che fino a poco tempo fa aveva una relazione con Marco Zechini, col quale aveva ritrovato serenità.Tuttavia poi il rapporto era terminato, ma proprio da pochissimo tempo la situazione è cambiata nuovamente. La dichiarazione ha colto di sorpresa anche la padrona di casa, evidentemente all’oscuro di questa novità, tanto da esclamare: “Questa è una notizia.”. Poco dopo,ha chiarito che si tratta di una relazione nata da poco e, per il momento, preferisce definirla una semplice frequentazione.

