Cosa ha provocato il blackout in Spagna e Portogallo | le prime analisi sull’attacco hacker

Spagna e alcune zone del Portogallo sono state colpite da un black out che ha bloccato quasi tutti i servizi. Il traffico è in tilt, le metro bloccate e linee telefoniche sono interrotte. Il governo raccomanda di muoversi solo per necessità. Al momento l'ipotesi dell'attacco hacker non sembra la più probabile. Leggi su Fanpage.it Lae alcune zone delsono state colpite da un black out che ha bloccato quasi tutti i servizi. Il traffico è in tilt, le metro bloccate e linee telefoniche sono interrotte. Il governo raccomanda di muoversi solo per necessità. Al momento l'ipotesi dell'attacconon sembra la più probabile.

Cosa riportano altre fonti

Cosa succede con Barcellona-Inter di Champions dopo il blackout totale che ha colpito la Spagna - La semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter si gioca mercoledì sera alle 21:00 e per allora tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità. Il blackout senza precedenti che coinvolto la Penisola iberica e che ha messo in ginocchio le principali città, dovrebbe essere risolto entro la giornata di martedì 29, in tempo perché le squadre si possano allenare regolarmente, i tifosi possano arrivare e soprattutto si disputi la partita. 🔗fanpage.it

Tardelli: «L’Inter a Firenze ha avuto un blackout, è mancata questa cosa» - Le parole di Marco Tardelli, ex centrocampista, sull’ultima sconfitta dell’Inter arrivata contro la Fiorentina. I dettagli Marco Tardelli ha parlato a La Stampa degli ultimi risultati in Serie A. INTER – «Out of the blue: gli inglesi avrebbero usato questo termine per descrivere quello che hanno visto i tifosi nerazzurri giovedì al Franchi. È venuta meno la concentrazione, la determinazione, è subentrata […] 🔗calcionews24.com

Martina Maggiore: “Dopo la rottura da Cesare Cremonini ho toccato il fondo. Lui sa cosa mi ha provocato” - Martina Maggiore in un'intervista a Leggo ha parlato della sua storia con Cesare Cremonini la cui fine l'ha fatta sprofondare in periodo buio. Nel suo libro parla di quanto vissuto, di "depressione e guarigione": "Sono sicura che lui l’abbia letto. Sa benissimo cosa mi ha provocato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

