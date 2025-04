Presentata la Lake Como Bike Marathon 2025 | lago e montagna uniti nel segno dello sport

Lake Como Bike Marathon 2025, l'atteso appuntamento sportivo in programma domenica 4 maggio a Dervio. L'evento, tappa della Coppa Lombardia MTB, rappresenta un'importante. Leccotoday.it - Presentata la Lake Como Bike Marathon 2025: lago e montagna uniti nel segno dello sport Leggi su Leccotoday.it Pronti a partire. Lunedì 28 aprile a Palazzo Lombardia si è svolta la conferenza stampa di presentazione ufficiale della, l'atteso appuntamentoivo in programma domenica 4 maggio a Dervio. L'evento, tappa della Coppa Lombardia MTB, rappresenta un'importante.

La lake como bike marathon 2025: gara di mountain bike tra sport e paesaggi nel lecchese - La Lake Como Bike Marathon 2025 a Dervio, nel lecchese, unisce competizione di mountain bike e valorizzazione del territorio con il sostegno di Regione Lombardia e la partecipazione di atleti da tutta ... 🔗gaeta.it

Il 4 maggio a Dervio si corre la Lake Como Bike Marathon - "La Lake Como Bike Marathon è un evento che unisce sport, natura e comunità. Attraverso manifestazioni come questa possiamo promuovere non solo la pratica sportiva tra i giovani, ma anche valorizzare ... 🔗msn.com