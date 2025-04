Gatti | "Ecco quando torno a correre Alla Juventus quarto posto obiettivo minimo Il rinnovo"

Gatti scalpita per il suo rientro in campo: «Fosse per me non sarei nemmeno uscito dal campo. Ecco quando dovrei riprendere a correre». Poi fissa l’obiettivo della Juve: «Bisogna centrarlo in tutti i modi» - di Redazione JuventusNews24Gatti ha annunciato quando dovrebbe rientrare in campo e quale sarà l’obiettivo della Juve da qui fino alla fine della stagione Federico Gatti sprona la Juve e lo fa a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano. Ecco le parole del difensore bianconero, il quale annuncia il suo rientro in campo. RIENTRO IN CAMPO – «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. 🔗juventusnews24.com

Bomber da 50 milioni per la Juve: sì allo scambio con Gatti - La Juventus si prepara a un’estate di profondi cambiamenti. Il mercato bianconero, più che dalle ambizioni di rilancio, sarà scandito da alcune cessioni eccellenti, necessarie sia per fare cassa sia per rinnovare una rosa che ha ormai bisogno di nuova linfa. Tre i nomi destinati a salutare: Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e, a sorpresa, anche Federico Gatti. Il difensore, attualmente fermo per una frattura a tibia e perone, è in fase di recupero e punta a rientrare a inizio maggio. 🔗sportface.it

