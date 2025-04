Il Lecce pareggia e crede alla salvezza | in quota retrocessione spunta l'ipotesi spareggio

alla classifica di Serie A tra Empoli, Venezia e. Leggi su Calciomercato.com Tre squadre in due punti: due retrocederanno e una si salverà. Continua la lotta in fondoclassifica di Serie A tra Empoli, Venezia e.

Fila segna e il Venezia crede alla salvezza, aggancio all’Empoli e Lecce a -2: Monza con un piede in B - Un gol di Fila manda KO il Monza e ora il Venezia crede alla salvezza. La squadra di Di Francesco aggancia l'Empoli al terzultimo posto e si porta a -2 dal Lecce: i lagunari ora ci credono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Parma pareggia 1-1 a Monza ed aggancia il Lecce - AGI - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Parma, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: al vantaggio di Armando Izzo risponde il gol di Ange-Yoan Bonny. Dopo un'iniziale fase di studio, al 12' Birindelli si rende pericoloso con una conclusione al volo su suggerimento di Kyriakopoulos, ma Suzuki blocca agevolmente la sfera. La partita stenta a decollare, ma con il passare dei minuti sono i padroni di casa ad attaccare con maggiore convinzione, soprattutto quando al 28' Bianco lascia partire un'insidiosa conclusione dalla ... 🔗agi.it

Serie A: il Parma perde ancora ed è sempre più a rischio, Cagliari e Lecce vedono la salvezza in quota - Il 2-1 di Cagliari è il secondo scontro salvezza di fila perso dal Parma, dopo l`1-3 interno con il Lecce, e la terza sconfitta consecutiva,... 🔗calciomercato.com

Lecce, un punto prezioso nello sprint salvezza. Ora il vantaggio sulle terzultime è salito a +2 - Non è stata una partita come le altre quella giocata ieri sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, tra Atalanta e Lecce, sfida terminata con un pareggio (1-1) che sicuramente sta più ... 🔗quotidianodipuglia.it

Il Lecce pareggia contro l'Atalanta: un punto d'oro nel ricordo di Graziano - Un punto nel ricordo di Graziano. Il Lecce, con la morte nel cuore, ha pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. E ha anche accarezzato a lungo il sogno della vittoria, che ... 🔗msn.com