Hai mangiato? | Oscar Farinetti presenta il suo libro a Palazzo Bonocore

Bonocore Legge", la raffinata rassegna letteraria di a Palazzo Bonocore, curata da Lia Vicari e da CoopCulture, prosegue con un calendario ricco di appuntamenti. Martedì 29 aprile alle 17,30 ci sarà Oscar Farinetti per presentare "Hai mangiato?" Slow Food in compagnia di Marco Romano.La. Palermotoday.it - "Hai mangiato?": Oscar Farinetti presenta il suo libro a Palazzo Bonocore Leggi su Palermotoday.it Legge", la raffinata rassegna letteraria di a, curata da Lia Vicari e da CoopCulture, prosegue con un calendario ricco di appuntamenti. Martedì 29 aprile alle 17,30 ci saràperre "Hai?" Slow Food in compagnia di Marco Romano.La.

