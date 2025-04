Diego Perotti torna in campo | è un giocatore del Vesta in Prima Categoria laziale

Prima Categoria. Diego Perotti (1988) non ha ancora detto definitivamente stop alla sua carriera da calciatore e infatti l'ex attaccante della Roma è tornato in campo lontano dai grandi riflettori. El Monito, 160 presenze in Serie A e 19 in Champions League, ha debuttato.

