La Coppa della Perugina è alle porte | presentata l' edizione 2025 Una vetrina internazionale per Perugia e l' Umbria

edizione 2025 della Coppa della Perugina è stata presentata questa mattina a Perugia nella sala Rossa del palazzo dei Priori. Si tratta dell'edizione numero 36 della rievocazione storiche della gara automobilistica ideata 101 anni fa da Giovanni Buitoni, e che si svolgerà su quattro giorni.

