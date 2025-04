Il Fatto Quotidiano a Cuneo per la Giornata della Libertà di Stampa | Difendere l’informazione è una responsabilità collettiva

Cuneo, lunedì 5 maggio, a ospitare la sesta edizione della Giornata della Libertà di Stampa, un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento per chi crede nell’importanza di un’informazione libera, indipendente e al servizio dei cittadini. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Territori, vedrà quest’anno la partecipazione straordinaria del Fatto Quotidiano.A rappresentare il nostro giornale saranno il direttore Peter Gomez e i giornalisti Martina Castigliani, vicecaporedattrice attenta ai temi della politica e dei diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, inviato che segue inchieste legate a politica, giustizia e criminalità organizzata. Un’occasione preziosa per confrontarsi con il pubblico sul ruolo del giornalismo nel raccontare il presente con onestà e spirito critico. Ilfattoquotidiano.it - Il Fatto Quotidiano a Cuneo per la Giornata della Libertà di Stampa: “Difendere l’informazione è una responsabilità collettiva” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sarà, lunedì 5 maggio, a ospitare la sesta edizionedi, un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento per chi crede nell’importanza di un’informazione libera, indipendente e al servizio dei cittadini. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Territori, vedrà quest’anno la partecipazione straordinaria del.A rappresentare il nostro giornale saranno il direttore Peter Gomez e i giornalisti Martina Castigliani, vicecaporedattrice attenta ai temipolitica e dei diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, inviato che segue inchieste legate a politica, giustizia e criminalità organizzata. Un’occasione preziosa per confrontarsi con il pubblico sul ruolo del giornalismo nel raccontare il presente con onestà e spirito critico.

Cosa riportano altre fonti

Abbandona il figlio semi-nudo al parco, Tribunale di Cuneo assolve madre: “Il fatto non sussiste” - “Il fatto non sussiste”: con questa motivazione il tribunale di Cuneo ha assolto una madre accusata di aver abbandonato il figlio di 4 anni in un parco giochi, seminudo e con indosso abiti inadatti al clima freddo. Assolto anche il fratello maggiorenne del bambino, coinvolto nella stessa vicenda. Si chiude così, dopo tre anni, una delicata storia familiare che ha coinvolto una donna con nove figli, residente in un piccolo centro vicino a Saluzzo. 🔗dayitalianews.com

“Fratelli di chat” e la nota del Garante, la posizione del Fatto Quotidiano: “Selezione di testi guidata da diritto di cronaca e interesse pubblico” - La Società Editoriale Il Fatto SPA ha ricevuto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto le chat, pubblicate nel libro Fratelli di chat a firma del nostro giornalista Giacomo Salvini. Il provvedimento è stato adottato, si legge, “a seguito delle doglianze pervenute”, alle “molteplici istanze, anche nella forma di reclami, pervenute all’Autorità da parte anche dagli interessati, ivi compresi taluni parlamentari”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Charles Leclerc: “Ferrari ha fatto il massimo con la nuova vettura: prima giornata senza intoppi” - Charles Leclerc ha aperto la propria stagione impegnandosi nella sessione pomeridiana della prima giornata dei Test F1 in Bahrain. Il pilota monegasco ha dato il cambio a Lewis Hamilton, che è sceso in pista durante la mattinata, e ha svolto un lungo lavoro sul tracciato del Sakhir, raccogliendo dati che saranno importanti per la Scuderia di Maranello nel corso del Mondiale. Il ferrarista ha siglato il quarto tempo del turno, ma soprattutto ha avuto modo di toccare con mano le qualità della SF-25. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

a Cuneo per la Giornata della Libertà di Stampa: “Difendere l’informazione…; Patrilineare • Evento per il Giorno della Memoria; A Cuneo la 6ª edizione della Giornata della Libertà di Stampa il 5 maggio un evento per scuole, cittadini e giornalisti; Cuneo torna a celebrare la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: in città i giornalisti de Il Fatto Quotidiano. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Cuneo la 6ª edizione della Giornata della Libertà di Stampa il 5 maggio un evento per scuole, cittadini e giornalisti - La “Giornata della Libertà di Stampa” si conferma un momento importante per la città di Cuneo e per il territorio, capace di coinvolgere studenti, lettori, giornalisti e cittadini attivi, con ... 🔗targatocn.it