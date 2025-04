Airola ‘Dovere Civico’ | Un altro milione di euro sottratto alle casse del Comune

Airola ‘Dovere Civico’.Oggi, nell’aula consiliare del Comune di Airola, si è consumata un’altra triste pagina per la nostra comunità.Un altro milione di euro (precisamente €. 920.560.68) sarà sottratto dalle casse comunali per un contratto non rispettato ai danni del Comune, e non per salvare posti di lavoro e processi industriali in pericolo, come avrebbe voluto far credere l’intera maggioranza. Dagli atti consiliari è emerso che il contratto in questione è quello di locazione del complesso industriale di via Caracciano, stipulato il 12.11.2012 tra il Comune e la TTA con un prezzo annuo di locazione di € 260.000,00 (per 15 anni, senza rinnovi taciti), opportunamente calmierato come da Delibera di Giunta n. Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare di.Oggi, nell’aula consiliare deldi, si è consumata un’altra triste pagina per la nostra comunità.Undi(precisamente €. 920.560.68) saràcomunali per un contratto non rispettato ai danni del, e non per salvare posti di lavoro e processi industriali in pericolo, come avrebbe voluto far credere l’intera maggioranza. Dagli atti consiliari è emerso che il contratto in questione è quello di locazione del complesso industriale di via Caracciano, stipulato il 12.11.2012 tra ile la TTA con un prezzo annuo di locazione di € 260.000,00 (per 15 anni, senza rinnovi taciti), opportunamente calmierato come da Delibera di Giunta n.

