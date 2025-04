I ragni “hippie” a cui non piace essere etichettati in base alla personalità

ragni sociali Stegodyphus dumicola non hanno "personalità" individuali stabili e fisse: il loro comportamento cambia nel tempo, adattandosi alle necessità e alle circostanze. Un nuovo studio sfida l'idea che abbiamo dei ruoli fissi negli animali sociali. Leggi su Fanpage.it sociali Stegodyphus dumicola non hanno "" individuali stabili e fisse: il loro comportamento cambia nel tempo, adattandosi alle necessità e alle circostanze. Un nuovo studio sfida l'idea che abbiamo dei ruoli fissi negli animali sociali.

