Pd nuovo caso anomalo a San Martino e congresso annullato

Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina.“Dopo le note vicende di malcostume nel tesseramento 2024, che portarono alle cronache nazionali il circolo PD di San Martino V.C., – spiega in una nota diffusa la minoranza dei democratici sammartinesi – che aveva tesserato gente in ospedale del tutto ignara, l’allora segretario Flavio Pisano fu costretto alle dimission, Domenica 27 Aprile si doveva celebrare il nuovo congresso (annullato dal provinciale e dal nazionale, ndr.) perchè era stato candidato a segretario Flavio Pisano”.“Nell’esprimere la più viva soddisfazione per l’annullamento – continua – che dimostra che nel PD esistono ancora corpi sani e realmente democratici chiediamo come è possibile che l’annullamento sia stato anonimo e clandestino come il congresso? Annullamento senza comunicazioni scritte, porte della sede congressuale chiuse, telefonate senza risposte ai livelli provinciali salvo poi capire per le vie brevi che il congresso era stato annullato. Anteprima24.it - Pd, nuovo caso “anomalo” a San Martino e congresso annullato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiAltro capitolo per il tesseramento Pd irpino. Ancora una volta al centro della polemica c’è il circolo “Vellotti” di SanValle Caudina.“Dopo le note vicende di malcostume nel tesseramento 2024, che portarono alle cronache nazionali il circolo PD di SanV.C., – spiega in una nota diffusa la minoranza dei democratici sammartinesi – che aveva tesserato gente in ospedale del tutto ignara, l’allora segretario Flavio Pisano fu costretto alle dimission, Domenica 27 Aprile si doveva celebrare ildal provinciale e dal nazionale, ndr.) perchè era stato candidato a segretario Flavio Pisano”.“Nell’esprimere la più viva soddisfazione per l’annullamento – continua – che dimostra che nel PD esistono ancora corpi sani e realmente democratici chiediamo come è possibile che l’annullamento sia stato anonimo e clandestino come il? Annullamento senza comunicazioni scritte, porte della sede congressuale chiuse, telefonate senza risposte ai livelli provinciali salvo poi capire per le vie brevi che ilera stato

