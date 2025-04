Una vita d’eroe di Richard Strauss al Teatro Massimo | Frédéric Chaslin ritorna sul podio dell’Orchestra

podio dell’Orchestra del Teatro Massimo, dopo appena un mese dal successo di Faust, il direttore d’orchestra, compositore e pianista di talento, Frédéric Chaslin, per dirigere martedì 29 aprile alle 20:30 "Una vita d'eroe" (Ein Heldenleben), il poema sinfonico autobiografico del. Palermotoday.it - “Una vita d’eroe” di Richard Strauss al Teatro Massimo: Frédéric Chaslin ritorna sul podio dell’Orchestra Leggi su Palermotoday.it Torna suldell’Orchestra del, dopo appena un mese dal successo di Faust, il direttore d’orchestra, compositore e pianista di talento,, per dirigere martedì 29 aprile alle 20:30 "Unad'eroe" (Ein Heldenleben), il poema sinfonico autobiografico del.

