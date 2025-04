Nuovo antibiotico scoperto potrebbe combattere uno dei superbatteri più pericolosi di sempre

antibiotico è stato testato in vitro e sui topi e i risultati sono stati pubblicati sulle pagine di Nature Microbiology Wired.it - Nuovo antibiotico scoperto, potrebbe combattere uno dei superbatteri più pericolosi di sempre Leggi su Wired.it Ovvero la Neisseria gonorrhoeae. Al momento l'è stato testato in vitro e sui topi e i risultati sono stati pubblicati sulle pagine di Nature Microbiology

Lariocidina, un nuovo antibiotico scoperto dopo 30 anni. Ecco perché potrà segnare una svolta nelle cure - Una nuova classe di antibiotici, rappresentata dalla molecola lariocidina, è stata identificata da un gruppo congiunto di ricercatori canadesi e americani della McMaster University in Ontario e dell'Università dell'Illinois a Chicago. La scoperta, pubblicata su Nature, può significare molto per il futuro della salute 🔗vanityfair.it

Scoperto nuovo antibiotico lariocidina: efficace contro batteri resistenti - Scoperto, da un microrganismo raccolto nel terreno, un nuovo potente antibiotico chiamato lariocidina, promettente non solo perché ha un meccanismo d'azione del tutto nuovo, ma anche perché ai primi test di laboratorio è risultato efficace contro batteri resistenti e non tossico. Resa nota sulla rivista Nature, la scoperta si deve a un team di ricercatori canadesi della McMaster University ed è una ventata di novità dopo anni di vuoto. 🔗quotidiano.net

Nuova arma contro i batteri resistenti: un antibiotico li convince a uccidersi da soli, risparmiando i buoni - Un antibiotico appena scoperto è in grado di indurre al suicidio uno dei batteri resistenti più problematici, il gonococco (Neisseria gonorrhoeae): questo ... 🔗fanpage.it