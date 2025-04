Mentana grande lezione ai tifosi dell' Inter | Cosa deve essere chiaro

Inter rischia di perdere tutto. Nello spazio di pochissimi gironi è sfumata la finalissima di Coppa Italia e lo scudetto ha cominciato a prendere la strada di Napoli. Il successo dei partenopei con il Torino di fatto ha lanciato in orbita Napoli che adesso ha tre punti di vantaggio sull'Inter e comincia a sognare già il quarto titolo. E dalle parte dei nerazzurri già il vento della disperazione comincia a soffiare. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42418847Ma non tutto è perduto: i nerazzurri hanno davanti altre 4 giornate di campionato con 12 punti in palio, ma soprattutto una semifinale di Champions con il Barcellona. E così una epica lezione a tutti i tifosi nerazzurri con un post molto condiviso sui social: "E sia ben chiaro, si vince o si perde (oggi complimenti alla Roma che ha espugnato con merito a San Siro), ma la passione rimane la stessa. Liberoquotidiano.it - Mentana, grande lezione ai tifosi dell'Inter: "Cosa deve essere chiaro" Leggi su Liberoquotidiano.it L'rischia di perdere tutto. Nello spazio di pochissimi gironi è sfumata la finalissima di Coppa Italia e lo scudetto ha cominciato a prendere la strada di Napoli. Il successo dei partenopei con il Torino di fatto ha lanciato in orbita Napoli che adesso ha tre punti di vantaggio sull'e comincia a sognare già il quarto titolo. E dalle parte dei nerazzurri già il ventoa disperazione comincia a soffiare. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42418847Ma non tutto è perduto: i nerazzurri hanno davanti altre 4 giornate di campionato con 12 punti in palio, ma soprattutto una semifinale di Champions con il Barcellona. E così una epicaa tutti inerazzurri con un post molto condiviso sui social: "E sia ben, si vince o si perde (oggi complimenti alla Roma che ha espugnato con merito a San Siro), ma la passione rimane la stessa.

