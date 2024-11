Amica.it - “Le Déluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”: la storia dentro la Storia. Al cinema

Leggi su Amica.it

(askanews) – Non ci sono merletti, feste, Versailles nel film di Gianluca Jodice Le. GlidiAntonietta, neidal 21 novembre. In questa coproduzione italo-francese interpretata dagli straordinari Guillaume Canet e Mélanie Laurent, vengono raccontati i pochi mesi in cui Luigi XVI e l’ultima regina di Francia vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati.Lei solida e amorevole, lui fragile e inconsapevoleNel film si vedono le persone dietro le maschere dei regnanti, che Jodice ha descritto in tutta la loro verità e tragicità. In un quadro scarno ma con una fotografia molto raffinata si scopre unaAntonietta solida e allo stesso tempo amorevole e un re fragile, quasi inconsapevole. «Molto probabilmente Luigi XVI era un asperger.