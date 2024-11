Lazio-Inter biglietti settore ospiti via alla vendita | prezzo e dove acquistare

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Sono stati resi disponibili ivalidi per la trasferta della 16ª giornata di campionato, con l’che sarà impegnata all’Olimpico contro la.La sfida con i biancocelesti sarà un vero e proprio scontro diretto, visto l’ottimo andamento in campionato della.Laha vissuto un ottimo avvio di torneo nonostante il cambio di tecnico. Baroni ha subito trovato la quadra e ha trasmesso le sue idee ai giocatori che stanno rendendogrande. Tra di loro da citare sicuramente il terzino Nuno Tavares, miglior assistman del campionato, il Taty Castellanos ma anche Boulaye Dia, il solito Zaccagni e l’eterno Pedro.La sfida contro i biancocelesti è prevista come posticipo, Lunedì 16 dicembre alle 20:45 e il costo delè di 45 euro.