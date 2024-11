Ilrestodelcarlino.it - Fermana-Avezzano, in palio punti pesanti

FERMO L’importanza del match è sotto gli occhi di tutti per lache vivrà anche una domenica speciale legata allo storico gemellaggio tra il tifo gialloblù e quello dell’. Un gemellaggio iniziatoad inizio anni ‘90 nonostante anche la differenza di categoria. Amicizia consolidata del tempo con le due società che si sono incrociate spesso, con tanti giocatori marsicani che sono stati protagonisti della storia canarina come i bomber Antonio Bonaldi e Domenico Lepidi, fino ad Alessandro "Lupo" Di Matteo e in epoca più recente anche Vinicio Paris. Insomma un clima tra amici che si trovano sul campo da avversari, dopo diversi anni in cui le diverse categorie frequentate dalle squadre non prevedevano lo scontro diretto. In campo lapoi avrà di fronte una squadra in salute con seinelle ultime due gare, guidata da un tecnico come Sandro Pochesci che ha esperienze anche in B con la Ternana del patron Bandecchi e che ha saputo risollevarsi dopo una prima parte di stagione complicata in campo ma soprattutto fuori per le vicende personali che hanno coinvolto il patron Pecorelli, tornano ora al fianco della della squadra.