Fallout riflette perfettamente il nuovo approccio di Hollywood verso i videogiochi

La maniera in cui Jonathan Noland and co. hanno deciso di raccontare la serie anche a chi non conosceva la saga videoludica è lo specchio del dirapporto dicoi videogame., la serie Prime Video creata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet e prodotta da Jonathan Nolan* e Lisa Joy, è stata una scommessa vinta da parte del colosso dello streaming. Basata sull'omonima IP videoludica di Bethesda, fin dal suo debutto avvenuto il dieci aprile del 2024, ha fatto registrare numeri importantissimi che hanno decisamente ripagato lo sforzo produttivo intrapreso dalla compagnia. Nei primi 16 giorni di presenza online è stata vista da ben 65 milioni di persone superando quota 100 a ottobre. Per Prime Video si tratta del secondo miglior risultato di sempre dopo il debutto de Il Signore .