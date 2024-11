Oasport.it - F1, Ferrari: chance ghiotta per il Mondiale costruttori. Verstappen al match point

Un Gran Premio affascinante, incerto e dai mille risvolti quello che ci aspetta a Las Vegas. Nella notte del Nevada, la gara sarà importante sia dal punto di vista delpiloti che per il. Unaper laper regalarsi un finale di stagione ambizioso.Il passo gara della Rossa è infatti molto competitivo come mostrato nelle prove libere e questo è un circuito sul quale la vettura si esprime particolarmente bene: già l’anno scorso per il Cavallino Rampante questa fu una delle migliori gare dell’anno e in questo 2024 si può ripetere un gran risultato. Sainz partirà dalla seconda piazza dietro a Russell, Leclerc quarto al fianco di Gasly, mentre Norris e Piastri sono rispettivamente sesto e ottavo. Laha 36 punti di ritardo nei confronti della McLaren e deve necessariamente accorciare se vuole provarci tra Lusail e Abu Dhabi.