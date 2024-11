Lanazione.it - Ermal Meta:: "Gli uomini facciano di più"

"Ho deciso di far parte del laboratorio artistico ‘Uno, nessuno, centomila’ perché credo che serva un messaggio molto chiaro e forte, soprattutto da parte degli. Non serve dire ‘Io non sono così’ come altri che commettono cose atroci. È un po’ troppo facile e comodo, tutti insieme dobbiamo impegnarci affinché si possa innescare una sorta di piccola rivoluzione culturale". Lo ha detto il cantante(foto) in un video messaggio inviato al convegno ‘Un altro genere di posizione: il ruolo deglinel contrasto alla violenza alle donne e all’infanzia’, realizzato da Artemisia. "Credo che l’arte – ha aggiunto – abbia una forza importante. È affilata e quindi in quanto tale riesce a entrare in profondità e portare con sé delle informazioni, dei pensieri e delle visioni che possono essere difficili da far veicolare in maniera alternativa".