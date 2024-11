Gaeta.it - Cresce il numero di femminicidi in Italia: 99 donne uccise nel 2024, dati allarmanti dai piccoli comuni

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso del, l’ha registrato una preoccupante crescita dei. Fino al 18 novembre, sono state registrate 99, con un aumento significativo neie un’attenzione particolare rivolta alle vittime over 65. I, provenienti dall’XI Rapporto Eures, mettono in luce le dinamiche socio-culturali e i cambiamenti demografici che accompagnano questi tragici avvenimenti.L’andamento geografiche degli omicidiAnalizzando iforniti dal Rapporto Eures, emerge che la maggior parte degli omicidi diè avvenuta nelle regioni del centro. In contrapposizione, le statistiche relative al nord e al sud mostrano un abbassamento dei numeri. Questo scenario mette in evidenza un fenomeno particolare, cioè l’aumento degli omicidi neicon meno di 5.