Creed II | tutte le curiosità sul film con Michael B Jordan

II:lesulconB.Ildel 1976 Rocky è una delle più celebri pellicole della storia del cinema, un classico intramontabile del genere sportivo capace di vincere l’Oscar come migliore lanciare la carriera del suo attore e sceneggiatore Sylvester Stallone. Il successo fu tale che si decise poi di realizzare ben quattro sequel, l’ultimo dei quali, Rocky Balboa, uscito nel 2006. Quello sembrò essere il capitolo conclusivo della saga, o quantomeno delle vicende con protagonista Rocky. Dieci anni dopo, nel 2016, è infatti stato realizzato lo spin-off– Nato per combattere (qui la recensione), seguito da poi nel 2019 daII (qui la recensione).Questo sequel ha un valore piuttosto speciale, in quanto si collega direttamente agli eventi di Rocky IV, tra la morte di Apolloe la minaccia di Ivan Drago.