Quotidiano.net - Ali Agca, l’uomo dei Lupi Grigi. Dopo gli spari al Papa mille tesi e retromarce

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – Prima la “pista bulgara” che collega l’attentato alai servizi segreti comunisti. Poi la ritrattazione con la scenata nel cortile della Questura di Roma. Quindi il preannuncio dell’Apocalisse con tanto di dichiarazione forte: “Sono il Cristo”. Infine la promessa della liberazione di Emanuela Orlandi, con l’impegno a contattare i carcerieri per riportarla a casa sana e salva. Nel mezzo le allusioni su un ruolo del Vaticano nel tentato omicidio di Giovanni Paolo II e quelle sull’ordine ricevuto da Khomeini in persona. Negli anni successivi al 13 maggio 1981, quando sparò due colpi di pistola a Karol Wojtyla in piazza San Pietro Mehmet Aliha parlato tantissimo e quasi sempre a sproposito. Per questo ogni sua dichiarazione oggi va presa con beneficio d’inventario.