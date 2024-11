Quotidiano.net - Violentata mentre va a scuola, un uomo arrestato in flagranza a Bagnara Calabra

Leggi su Quotidiano.net

Reggio Calabria, 11 novembre 2024 – Aggreditava a. Una ragazza di 16 anni che è stata braccatacamminava da undi 49 anni che poi l’ha trattenuta “compiendo atti a sfondo sessuale”. E’ successo qualche giorno fa aalle 8,30, orario di punta, in una della strade più frequentate soprattutto in orari scolastici, viale delle Rimembranze. Fortunatamente passava di lì una pattuglia dei carabinieri che ha notato quello che stava succedendo. I militari hanno bloccato l’da cui le frattempo la ragazza si era divincolata, procedendo all’arresto indi reato. La vittima, visibilmente scossa, è stata poi accompagnata in caserma dalla madre per formalizzare la denuncia. L’è indagato per violenza sessuale: i carabinieri accerteranno anche se abbia precedenti specifici e se dunque ci siano altre vittime.