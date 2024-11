Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Problemi per Christian Pulisic: scalpita Loftus-Cheek. le ultime

, Fonseca potrebbe dover rinunciare a: lo statunitense non è al meglio, Rubenrimane in guardiaSi avvicina il tanto atteso ritorno in campo dopo questa lunga sosta. I rossoneri di mister Paulo Fonseca attendono a San Siro ladi Thiago Motta per un altro big match fondamentale per questa stagione di serie A.Il diavolo arriva con qualche assenza e, secondo quanto riporta Sky Sport nelleore, a rischio ci sarebbe anche la presenza dello statunitense. L’ex Dortmund infatti non è al meglio e negli ultimi due giorni si sarebbe allenato poco.Sarà infatti presa una decisione dal tecnico portoghese. Al suo posto pronto l’inglese Ruben, con Chukwueze che agirebbe da esterno.a rischio: giocaper