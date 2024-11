Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora bloccato concludi ilsulla A1 Firenzeper un grave incidente avvenuto tra Ponzano Soratte e la diramazionenord versoè sempre per incidente code entrata asulla diramazionenord della A1 difficile la situazione delanche sulla tangenziale est per incidente chiusa la nuova galleria interna tra via Tiburtina e largo Lanciani verso Piazzale degli Eroi rallentamenti nel tratto precedente fine perin entrata in città sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti code sulla Salaria del raccordo anulare alla tangenziale est e poi sulla in entrata acode attratti sull’intero percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est e trafficato il raccordo anulare code lungo la carreggiata interna la Casilina l’appia e poi in carreggiata esterna tra casina e Tiburtina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità