Iodonna.it - Super Fede lancia un nuovo beauty trend per Capodanno: i capelli anni Trenta come Julie Andrews in Victor Victoria

Determinazione, disciplina, leggerezza. Puntata dopo puntata,rica Pellegrini guadagna punti nell’insolita veste di ballerina. Un miglioramento progressivo e costante, il cui successo è amplificato dalle splendide acconciature. Una vera manna per chi ha icorti ed è in cerca di ispirazioni per i look delle feste. Aspettando illook della puntata di domani, rivediamo in dettaglio quello di sabato scorso, ispirato a un celebre film del 1982.rica Pellegrini, dalla vasca alla pista da ballo: sarà concorrente a “Ballando con le Stelle” Xrica Pellegrini bellissima in versioneiaIl frac nero sulla camicia da tuxedo con il papillon bianco, è lo stesso del suo compagno di danza Angelo Madonia.