Liberoquotidiano.it - Stefania Sandrelli e Barbora Bobulova, sono le protagoniste del film “Per il mio bene”, di Mimmo Verdesca, dal 5 dicembre al cinema

Leggi su Liberoquotidiano.it

Questoracconta una storia al femminile, fatta di dolore ed emancipazione, di emozioni e coraggio: però c'è anche una grande menzogna capace di rompere qualsiasi equilibrio., regista dalle grandi passioni, lo dirige con una forza potente che non lascia dubbi sulla sua capacità di trasformarlo in qualcosa di duttile, di vero, puntando ad una realtà che non fa sconti: “L'idea iniziale non mi ha lasciato un attimo ed è diventata ilche avete visto,” racconta il regista-” ho dato spazio all'aspetto emotivo inserendo una certa durezza, per raccontare una donna realizzata che improvvisamente incontra tante difficoltà. E quei rapporti umani mossi dalla passione”., mette in scena non solo una storia importante ma anche un cast che risponde perfettamente alle sue (e nostre), aspettative con:, Leo Gullotta, Sara Ciocca e Marie Christine Barrault.