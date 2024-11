Ilgiorno.it - Scuola, caos trasporti. La ferrovia è chiusa tempi raddoppiati. Gli studenti: un incubo

PADERNO D’ADDA (Lecco) Sveglia alle 5,30 e bus alle 6.40. Quando c’è. Poi 65 minuti di corriera, il doppio di prima. I sessantadi Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio, Imbersago e Merate che frequentano le superiori a Bergamo, ogni mattina sono costretti a una levataccia e a un viaggio della speranza di più di un’ora, per una distanza di 10 chilometri in linea d’aria e 27 di strada. E con loro i genitori, che li accompagnano alla fermata di partenza alla stazione di Paderno, pronti però anche a mettersi al volante per dare ai figli un passaggio fino a destinazione, poiché a volte il pullman non c’è o è in ritardo. Capita spesso: è successo sabato, si è ripetuto lunedì, con ragazzine e ragazzini abbandonati al freddo e al buio, senza autobus e senza treni, per i soliti guasti quotidiani, senza nemmeno uno straccio di avviso.