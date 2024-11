Ilrestodelcarlino.it - Scuola al freddo, la protesta degli studenti: "E’ così da anni, portiamo le coperte da casa"

E’ ilall’interno di diverse aule dell’Istituto Bassi Burgatti, il motivo della manifestazione dei ragazzi ieri, che hanno voluto far sentire la loro voce chiedendo in questo modo agli organi preposti di risolvere definitivamente un problema che esiste dae che anche la dirigente Annamaria Baronedice di segnalare ogni volta alla Provincia, ente competente, che interviene con i tecnici ma non in modo definitivo e, nel frattempo, cercare di spostare i ragazzi dalle aule fredde trovandogli altri spazi. "E’ un problema che affligge 8-9 aule, che turnando le classi tocca moltie che purtroppo capita da moltiormai. Questa è un occasione per farci sentire e dire non vogliamo che continui– dicono i ragazzi –, ci è capitato di dover cambiare 4 aule perché troppo fredde, tanto da vedere il proprio fiato, e non è una delle condizioni migliori in cui uno studente si può trovare.