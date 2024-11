Spazionapoli.it - Scambio Osimhen-Zirkzee, ADL ha deciso: svolta nell’affare

In arrivo importanti aggiornamenti sull’operazione evnetuale tra Napoli e United per lo: la decisione di De Laurentiis stravolge tutto.Ultimi giorni di attesa per i tifosi del Napoli, pronto a tornare in campo nel tardo pomeriggio di domenica contro la Roma. Nonostante la lunga pausa dedicata alle nazionali, per la società sono stati giorni di intenso lavoro su diversi fronti. Tra questi, rientra ovviamente il calciomercato. A tenere banco in casa azzurra è il futuro di Victor, attualmente in forza al Galatasaray ma di proprietà dei partenopei. L’addio del bomber nigeriano da Napoli, a titolo definitivo, è certo, ma mancano proposte dai top club.Negli ultimi giorni si era fatta avanti l’ipotesi di unocon il Manchester United, che avrebbe messo sul piatto Joshuae un conguaglio economico: attenzione, perché la risposta del Napoli potrebbe cambiare tutto.