scambia ilper lenordcoreane e ledi Kim-un. E’ quanto emerge da un approfondimento di immagini condotto dalla Bbc con Open source Centre ubicato nello Uk. Le raffigurazioni satellitari dimostrano che negli ultimi otto mesi, 43 navi nordcoreane hanno condotto viaggi in segreto al porto russo di Vostochny: stando alle notizie le imbarcazioni arrivavano scariche dei barili, per poi ripartire quasi piene. Un’inchiesta che ha individuato l’utilizzo di bastimenti sanzionati per il trasporto di, ma il ministero degli Esteri russo non commenta la questione. Al suo posto lo fa l’omonimo dicastero britannico con il ministro David Lammy ,che afferma come “per continuare a combattere in Ucraina, la Russia è diventata sempre più dipendente dalla Corea del Nord per lee leindi”.