Roma: violato il divieto di avvicinamento, arrestato 49enne per stalking

L’intervento dei carabinieri reso possibile da un allarme anti-, 22 novembre – Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è statodai Carabinieri della Stazione diAcilia pernei confronti della sua ex compagna.L’uomo è stato intercettato in via Bepignoni mentre tentava di avvicinarsi all’abitazione della donna, violando ildiimposto dal tribunale.L’intervento dei militari è stato reso possibile grazie a un dispositivo elettronico anti-, che ha inviato una segnalazione in tempo reale alla centrale operativa dei carabinieri.Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno colto l’uomo in flagranza di reato.Ilè stato condotto in caserma e successivamente portato in tribunale, dove l’arresto è stato convalidato.