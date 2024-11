Lanazione.it - Recondite Armonie. Tre concerti in "Bianco e Nero"

Inizia oggi e si concluderà domenica la quinta edizione della rassegna "Autunno in- Giornate pianistiche internazionali" promossa dall’associazione Culturale(sotto la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e della scuola di musica "Chelli". Oggi alle 17.30, nella sala "San Paolo" del Seminario vescovile in via Ferrucci, concerto di Alessandro Marano che proporrà un avvincente programma con la Sonata n.32 op.111 di Beethoven, l’ultima scritta dal celebre compositore tedesco, la Ballata n. 2 in si minore di Liszt, Danza sacra e duetto finale dall’"Aida" di Verdi e Fantasia sui temi dell’opera "Rienzi" di Wagner sempre nelle trascrizioni di Liszt. Per informazioni e prenotazioni 3206812722.