Quanto vale la ricerca clinica in l’Italia e quanto sono importanti i pazienti

PRO’s. Tenete a mente questa sigla: sta per Patient Reported Outcomes. Ed in pratica mette in luce l’importanza della valutazione dei malati sulle terapie, con particolare attenzione anche agli effetti indesiderati. Sempre di più elementi come questo diventano basilari nel percorso di studio di un farmaco. Anche perché risultano strumenti per migliorare i percorsi di cura e in qualche modo intervenire sulla sostenibilità del Sistema sanitario.I PRO’ssolo uno degli elementi della, motore del progresso scientifico e dell’innovazione, un bene e un patrimonio del singolo e della società. Gli studi clinici riguardano direttamentee cittadini, sia perché la partecipazione ad uno studio permette a chi convive con una patologia di accedere in anticipo e in sicurezza a opzioni terapeutiche innovative, più efficaci rispetto a quelle già in uso, sia perché il valore dellasi traduce in benefici sanitari, sociali ed economici per tutti ie per l’intera comunità, con un miglioramento della salute globale.