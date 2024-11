Prima sconfitta in campionato per Pioli Al Nassr ko con l’Al Qadisiya

Leggi su Sportface.it

Arriva lainperdi Stefano. Cristiano Ronaldo (in gol anche oggi) e compagni cadono per 2-1 in casa contro. La leggenda portoghese apre le marcature al 32?, ma Quinones gli risponde cinque minuti dopo al 37?. La decide il gol di Pierre-Emerick Aubameyang, che permette aldi agganciare proprio, al terzo posto in classifica insieme alShabab (4°) con 22 punti. Restano lontani rispettivamente sei e cinque punti-Hilal e-Ittihad, impegnati con Al Khaleej e Al Fateh. Secondo ko sulla panchina del club arabo per, che aveva perso con-Taawon in Champions League araba.inper, Alko conSportFace.