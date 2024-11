Panorama.it - «Panorama On The Road» arriva a Matera

Leggi su Panorama.it

Il 23 novembre 2024, nella splendida cornice di, si terràOn The. L’evento, ospitato presso l’Alvino Relais, rappresenta un’occasione di confronto sui principali temi che segneranno il futuro economico, politico e ambientale del nostro Paese. Tra dibattiti di spessore, interviste a figure di primo piano della politica e del settore produttivo, e un’analisi approfondita delle prospettive globali, il programma promette di offrire uno spaccato lucido e visionario sull’Italia che verrà.L’appuntamento inizia nel pomeriggio, alle ore 15:00, con un tema cruciale: L’orgoglio del Sud per un’Italia più forte. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sarà intervistato dal direttore Maurizio Belpietro. In un’epoca in cui il divario Nord-Sud continua a rappresentare una delle principali sfide nazionali, questa conversazione metterà in evidenza il contributo strategico che le regioni meridionali possono offrire, non solo in termini di risorse naturali ed energetiche, ma anche come hub di innovazione e tradizione.