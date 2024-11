Metropolitanmagazine.it - Orban invita Netanyahu in Ungheria, sfidando la Corte Penale Internazionale: “Non lo arresterò”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Oggi inviterò il primo ministro israelianoa visitare l’, dove gli garantirò, se verrà, che la sentenza dellanon avrà alcun effetto ine che non ne rispetteremo i termini”, lo ha detto il primo ministro ungherese e presidente di turno della Ue, Viktor, alla radio di stato ungherese sull’invito dinel suo paese.in, anche Joe Biden ha definito “vergognosa” la decisione del tribunale.Il capo del governo magiaro si allinea quindi agli Stati Uniti, il cui presidente, Joe Biden, ha definito “vergognosa” la decisione del tribunale. Laha emesso ieri mandati di arresto per il premier israeliano Benjamine l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi almeno dall’8 ottobre 2023 fino ad almeno il 20 maggio 2024, giorno in cui la Procura ha depositato le richieste di mandato di arresto.