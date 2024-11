Gaeta.it - Nuovo film d’animazione ‘Spellbound’: un viaggio emozionante tra avventure e sfide familiari su Netflix

Il 22 novembre debutta su"Spellbound", unche promette di catturare l'attenzione di grandi e piccini. La pellicola, intitolata in italiano "Spellbound – L'incantesimo", racconta la storia di Ellian, una ragazza coraggiosa e determinata che deve affrontare un'incantevole ma pericolosa avventura. Ilpresenta un cast di voci di eccellenza, tra cui Gigi e Ross, Arianna Craviotto e Sissi, che contribuiscono a rendere la narrazione ancora più coinvolgente. Al di là della sua trama fantastica, "Spellbound" veicola un messaggio significativo sull'importanza del benessere emotivo dei bambini in situazionicomplesse, evidenziando quanto sia cruciale proteggerli dalle sofferenze derivanti da conflitti tra genitori.La trama di Spellbound:nel regno di Lumbria"Spellbound" racconta ledi Ellian, figlia dei sovrani di Lumbria, il cui mondo viene stravolto da un misterioso incantesimo che trasforma i suoi genitori in mostri.