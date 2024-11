Notizie dal mondo ASviS GreenItaly | 2024 l’Italia tra i leader europei nell’economia verde

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitol’11 novembreè tra inella green economy, con oltre un’impresa su tre impegnata in eco-investimenti e una consolidatashipcircolare, che guida la trasformazione sostenibile e competitiva. D’altra parte il Paese procede a velocità ridotta in altri settori, per esempio le energie rinnovabili, tra ritardi e tanta burocrazia.È quanto emerge dal quindicesimo rapportodi Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, in collaborazione con Conai, Novamont, Ecopneus ed Enel. Presentato a ottobre presso la sede di Unioncamere a Roma, il documento, dal titolo Un’economia a misura d’uomo contro le crisi, offre una visione completa dello stato e delle prospettive della green economy italiana.