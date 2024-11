Napoli-Roma Ranieri | Non serve un mago solo una persona normale dia fiducia a questa squadra

Leggi su Sportface.it

“Ringrazio i tifosi dellaaccordatami. Ora laha bisogno di tutti, nonunmaunache gli diae piano piano si risolvono i problemi. I giocatori sono validi, laha delle qualità. Poi quando inizi a perdere si entra in una spirale negativa. Io ho cercato di aiutarla da questo punto di vista mentale. Fare risultati poi accresce l’autostima, lain se stessi e nei compagni”. Così Claudioanalizza il momento attuale dellache ha trovato dopo essere subentrato a Ivan Juric. Per il tecnicono subito un big match contro il: “Conte in campionato arriva primo o secondo, l’avevo detto prima dell’inizio del campionato. Sarà una partita difficile per noi, ma sono convinto sarà difficile anche per loro”.Sugli infortunati: “Dybala l’ho visto oggi per i primi 20 minuti, lasciatemi parlare con lui e poi vedremo.