Morti sospette l’inchiesta Verifiche su 40 pazienti | Ipotesi maltrattamenti

All’omicidio volontario si aggiungono isu alcune decine di. Si allarga a nuove pesantidi reatosulleall’ospedale di Argenta, un fascicolo che vede indagato un infermiere di 44 anni all’epoca dei fatti in servizio al Mazzolani-Vandini e poi sospeso dall’Ausl. Nei giorni scorsi, la procura ha conferito l’incarico a quattro esperti per eseguire esami tossicologici su una quarantina diche, tra luglio e ottobre, sono stati assistiti dal sanitario in questione. Il compito dei tecnici scelti dal pubblico ministero Barbara Cavallo è quello di verificare se le persone sottoposte ai test siano state vittima dell’illecito che viene contestato all’infermiere e che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver portato alla morte di due pensionati, la 90enne Floriana Veronesi e l’83enne Antonio Rivola.