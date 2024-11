Lapresse.it - Medioriente: Tajani, razzi su militari italiani lanciati da Hezbollah

Leggi su Lapresse.it

Roma, 22 nov. (LaPresse) – “Dovrebbero essere stati due missilida. Non ci sono feriti gravi, ma si tratta di forze di pace e nessuno deve toccarle”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio, a margine dell’assemblea dell’Anci a Torino, in merito aidell’Unifil rimasti lievemente feriti in Libano. “È inacettabile quello che sta accadendo – ha aggiunto -, come abbiamo detto a Israele di prestare la massima attenzione, così lo diciamo con altrettanta fermezza a. Inon si possono toccare. Se qualcuno pensa di poter continuare a giocare con le armi facendo danni alle basisi sbaglia”.