Lanazione.it - Maltempo, danni e disagi in Valbisenzio. A Cantagallo in azione gli spargisale

Leggi su Lanazione.it

Vaiano (Prato), 22 novembre 2024 – Ilha di nuovo fatto passare una notte difficile agli abitanti della. La pioggia, iniziata nel pomeriggio, è caduta intermittente fino all’alba. Numeri importanti quelli dei cumulati, ma non da record considerati gli eventi degli ultimi anni. A Vaiano sono cadute in poche ore 87 millimetri di pioggia (equivalenti a 87 litri d’acqua per metro quadro di terreno), a Vernio 77, a9, mentre la stpluviometrica dell’Acquerino ha registrato 112 mm (dati Centro Funzionale Regione Toscana). Il monitoraggio su fiume e torrenti e gli interventi su piccoli smottamenti e per il vento forte che ha buttato giù alcuni alberi sono stati numerosi. Aperta nella notte la sala intercomunale di Protezione civile. Dalla serata di venerdì asaranno ini mezziper garantire la circolveicolare in previsione dell’abbassamento delle temperature.