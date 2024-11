Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Hamilton il più veloce in FP2, Ferrari competitiva sul passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.07 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la FP3 e le qualifiche di Las!8.05che si è dimostrata moltonella simulazione digara, venendo fuori alla distanza dopo alcuni giri per mandare in temperatura le gomme medie. Molto bene anche Mercedes, ma Red Bull e McLaren restano in agguato.8.02 La seconda sessione di libere si chiude dunque a Lascon il miglior tempo diin 1’33?825 davanti a Norris per soli 11 millesimi. Terzo Russell con l’altra Mercedes, poi ledi Sainz e Leclerc a 280 e 488 millesimi. Red Bull nelle retrovie senza riuscire a completare almeno un time-attack pulito con la soft.8.00 Ultimo giro della FP2 senza grandi acuti allo digara, anche a causa del tanto traffico.